Визначилися всі півфінальні пари Євро-2024

Збірна Англії зіграє з Нідерландами в межах півфіналу чемпіонату Європи-2024.

Про це стало відомо за підсумками матчів 1/4 фіналу.

Поєдинок між командами відбудеться 10 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "BVB-Штадіон".

"Помаранчеві" напередодні здобули вольову перемогу над Туреччиною, а команда "трьох левів" по пенальті обіграла Швейцарію.

У іншій півфінальній парі зустрінеться Іспанія та Франція.

Зазначимо, що іспанці в додатковий час вирвали перемогу в господарів турніру збірної Німеччини, а французи по пенальті виявилися сильнішими за Португалію.