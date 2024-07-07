Визначилися всі півфінальні пари Євро-2024
Збірна Англії зіграє з Нідерландами в межах півфіналу чемпіонату Європи-2024.
Про це стало відомо за підсумками матчів 1/4 фіналу.
Поєдинок між командами відбудеться 10 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "BVB-Штадіон".
"Помаранчеві" напередодні здобули вольову перемогу над Туреччиною, а команда "трьох левів" по пенальті обіграла Швейцарію.
У іншій півфінальній парі зустрінеться Іспанія та Франція.
Зазначимо, що іспанці в додатковий час вирвали перемогу в господарів турніру збірної Німеччини, а французи по пенальті виявилися сильнішими за Португалію.