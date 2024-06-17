Ярмоленко встановив унікальне досягнення на Євро-2024
Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко став першим українським футболістом в історії, який взяв участь на чотирьох чемпіонатах Європи.
34-річний гравець вийшов на 62-й хвилині замінив Віктора Циганкова в матчі першого туру Євро-2024 проти збірної Румунії (0:3).
Таким чином Ярмоленко став перших гравцем збірної України, який зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи. На рахунку гравця — 2 голи та 3 результативні передачі у 12 матчах на континентальних турнірах.
Зазначимо, що Андрій випередив Тараса Степаненка та Олександра Зінченка, які тричі грали на Євро.
Андрій Ярмоленко на чемпіонатах Європи:
- Євро-2012: 3 матчі (1 асист)
- Євро-2016: 3 матчі
- Євро-2020: 5 матчів (2 голи, 2 асисти)
- Євро-2024: 1 матч
Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.