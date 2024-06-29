Пятов — про виступ збірної України на Євро-2024: Не вистачило першої гри

Колишній голкіпер збірної України Андрій Пятов вважає, що провальний перший матч національної команди на Євро-2024 проти Румунії сильно вплинув на кінцевий результат.

Про це колишній воротар розповів у інтерв'ю пресслужбі донецького Шахтаря.

"Чого не вистачило, щоб вийти Україні з групи? Мабуть, першої гри. Був провальний перший матч, а на таких турнірах, як бачите, різниця м'ячів вирішує дуже багато", — сказав Пятов.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Додамо, що Пятов сьогодні святкує своє 40-річчя. За національну команду легендарний український воротар відіграв 102 матчі.