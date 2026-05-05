Тепер все не в наших руках: Гвардіола – про чемпіонську гонку в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про нічию своєї команди у грі 35 туру АПЛ проти Евертона (3:3), яка значно погіршила шанси "містян" на чемпіонство.

Його слова передає ESPN.

Іспанець заявив, що манчестерський колектив не опустить руки після втрати ініціативи в чемпіонській гонці АПЛ. Він запевнив, що "містяни" зроблять усе від себе залежне для здобуття "золота".

"Дійсно хороша гра. Ми надзвичайно добре зіграли перший тайм. Це було так складно, з огляду на їхню фізичну міць. У другому таймі вони додали. Ми вже не так контролювали гру та подарували їм гол. Потім вони ввімкнулися та були неймовірно агресивні в єдиноборствах. Це був справжній англійський матч. Ми беремо це очко та продовжимо намагатися, поки все не закінчиться. Це краще, ніж поразка. Тепер все не в наших руках. Раніше було в наших. Тепер – ні. Ми повинні постаратися в чотирьох матчах, що залишилися. Проти Брентфорда буде приблизно те саме. Побачимо, що трапиться", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що наразі Манчестер Сіті відстає від Арсенала на п'ять очок в турнірній таблиці та має гру в запасі. Наступний поєдинок підопічні Гвардіоли проведуть 9 травня проти Брентфорда.