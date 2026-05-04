Челсі вдома програв Ноттінгему в 35 турі АПЛ

У понеділок, 4 травня, двома матчами завершиться програма 35 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Челсі вдома сенсаційно зазнав поразки від Ноттінгем Форест.

Колишня команда українця Олександра Зінченка забила 2 голи у першому таймі, а довершила успіх ще одним взяттям воріт у другій 45-хвилинці, на що господарі поля відповіли лише голом престижу у компенсований арбітром час.

Завершуватиме тур зустріч, у якій Евертон Віталія Миколенка прийматиме Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 4 травня

Челсі – Ноттінгем Форест 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 2 Авонії, 0:2 – 15 Жезус (пен), 0:3 – 52 Авонії, 1:3 – 90+3 Жоау Педро (пен)

22:00 Евертон – Манчестер Сіті

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 3 травня, МЮ обіграв Ліверпуль, а Тоттенгем здолав Астон Віллу та залишив зону перехідних матчів.