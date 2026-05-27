Голкіпер Райо Вальєкано зупинив фінал Ліги конференцій через стан вболівальника, якому стало зле

Воротар іспанського Райо Вальєкано Аугусто Баталья зупинив фінал Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес через погане самопочуття вболівальника.

37-річний голкіпер попросив арбітра зупинити гру на 35-й хвилині, оскільки помітив, що одному із глядачів на трибунах стало зле. Стюарди одразу почали займатися інцидентом, а невдовзі до потерпілого прийшли на допомогу медики.

Гра поновилася, коли стюарди повернулися разом з одним із вболівальників.

Зазначимо, що наразі закінчився перший тайм та триває перерва у фінальному протистоянні Ліги конференцій.

Нагадаємо, у півфіналі турніру Пелес пройшов донецький Шахтар, а Райо Вальєкано здолав французький Страсбург.