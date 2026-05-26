Рома оформила повноцінний трансфер забивного форварда, який замінив Довбика

Софія Кулай — 26 травня 2026, 19:14
Італійська Рома повідомила про викуп контракту футболіста англійської Астон Вілли Доніелла Малена.

Про це інформує сайт римського клубу.

27-річний нідерландський нападник виступав за римлян в оренді з січня 2026-го. Мален успішно замінив на вістрі українця Артема Довбика.

У футболці "вовків" забивний форвард провів вже 20 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 3 асисти.

Тепер Доніелл виступатиме за Рому на правах повноцінного гравця. Контракт із ним розрахований до кінця червня 2030 року.

В італійській пресі повідомляли, що вартість такого склала 25 мільйонів євро.

Додамо, що Рома разом із Маленом фінішувала третьою у розіграші-2025/26 Серії А (73 бали). "Вовки" поступилися лише чемпіону Інтеру (87) та другому Наполі (76).

Раніше повідомлялося, що Мален став рекордсменом італійської першості за кількістю забитих м'ячів за сезон серед гравців, які перебралися в Італію під час зимового трансферного вікна.

