Бенфіка – останнє, що може бути расистським: Моурінью прокоментував конфлікт між Вінісіусом та Престіанні

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью відреагував на скандальний інцидент між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором, заперечивши звинувачення у расизмі та вказавши на неповагу з боку гравця Реала під час святкування гола.

Його слова передає BBC.

На запитання, чи вважає він, що Вінісіус підбурював натовп, португальський фахівець відповів:

"Так. Я так вважаю. Це мав бути божевільний момент гри, дивовижний гол. На жаль, він не просто зрадів, забивши цей дивовижний гол. Коли ти забиваєш такий гол, ти святкуєш це з повагою".

У відповідь на аргументи Вінісіуса щодо расистських образ Моурінью навів історичний приклад легенди клубу.

"Я сказав Вінісіусу, що коли забиваєш такий гол, ти просто святкуєш і повертаєшся назад. Коли він сперечався про расизм, я сказав йому, що найвидатніша людина в історії цього клубу Еусебіо була чорношкірою".

Зауважимо, Ейсебіо – є рекордсменом Бенфіки з показником понад 300 забитих голів, лауреатом "Золотого м'яча" 1965 року та найкращиим бомбардир ЧС-1966, також він визнаний УЄФА найвидатнішим португальським футболістом 50-річчя

"Цей клуб – останнє, що може бути расистським. Якщо в його голові було щось пов'язане з цим, то це Бенфіка".

Попри розмови з обома учасниками конфлікту, тренер вирішив не ставати на чийсь бік. Він зазначив, що Вінісіус та Престіанні розповіли йому різні версії подій.

"Вони (Вінісіус і Престіанні) розповіли мені різні речі. Але я не вірю ні в одне, ні в інше. Я хочу бути незалежним".

Нагадаємо, що на 50-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок у зустрічі, забивши шалений гол. Бразилець побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця, виконавши танець на очах розлючених фанів лісабонського клубу.

Після чого Престіанні ймовірно назвав Жуніора "мавпою", на що миттєво відреагував автор м'яча. Вінісіус погрожував головному арбітру покинути поле через такий расистський жест суперника, матч був призупинено на певний час.

Перший стиковий поєдинок Бенфіка – Реал закінчився мінімальною перемогою "вершкових" 1:0. Для Престіанні це протистояння стало 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2025/26.

Матч-відповідь Реал – Бенфіка, який визначить учасника 1/8 фіналу ЛЧ, запланований на 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).