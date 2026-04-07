Втратили шанси на чемпіонство: Моурінью розкритикував Бенфіку після мирової з одним із аутсайдерів

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про нічию (1:1) своєї команди у матчі проти Каса Пія у рамках 28 туру чемпіонату Португалії.

Його слова наводить A Bola.

Наставник "орлів" заявив, що такий підсумковий результат поєдинку позбавив його команду останніх шансів поборотись за чемпіонство Португалії, а також контроль над власною долею у боротьбі за срібні медалі.

"Мені не сподобався перший тайм. У перерві ми говорили про те, що нам треба змінити в тактиці, і я намагався пояснити їм… тому що є такі гравці, які часом здаються людьми, які не живуть футболом, не дихають ним, здається, вони іноді забувають про реальність… Я трохи порахував для них. Якби ми не виграли цей матч, складна, але можлива боротьба за титул закінчилася б, і ми б більше не залежали від себе в плані боротьби за друге місце. Ось що було на кону", – сказав "Особливий".

У цьому матчі лише Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі Бенфіки, тоді як Георгій Судаков вийшов із лави запасних на 71-й хвилині.

Після цієї мирової "орли" йдуть на 3-й позиції турнірної таблиці Прімейра-ліги, маючи у своєму активі 66 балів. Відставання від лідера чемпіонату Порту складає вже 7 очок.

Натомість Каса Пія з 25 пунктами йде на 16-му місці.

У неділю, 12 квітня, підопічні Моурінью приймуть Насьонал у португальській лізі. Початок – о 20:00 (за київським часом).