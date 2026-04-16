Моурінью може очолити клуб АПЛ

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью може влітку очолити англійський Ньюкасл.

Про це повідомляє TalkSport.

Нинішній наставник "Сорок" Едді Гау може покинути клуб наприкінці сезону. Власники Ньюкасла з Саудівської Аравії бажають бачити новим тренером команди іменитого фахівця.

Окрім Моурінью, розглядається також кандидатура Роберто Манчіні. Відкритий до роботи з Ньюкаслом Андоні Іраола, який наприкінці поточного сезону покине Борнмут.

Гау очолює Ньюкасл з 2021 року. У поточному сезоні команда посідає лише 14 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Зазначимо, що і Моурінью, і Манчіні мають досвід роботи в АПЛ. Перший працював із Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенгемом, другий – із Манчестер Сіті.