Моурінью відповів, чи залишиться у Бенфіці на наступний сезон

Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью заявив, що має бажання залишитися з командою на наступний сезон.

Його слова передає ESPN.

"Хорхе Мендеш – мій агент, але рішення приймаю я сам. Я вирішив, що хочу залишитися в Бенфіці".

Фахівець очолив клуб у вересні 2025 року, а його чинний контракт діє до 30 червня 2027 року, проте, як зазначає ESPN, у його угоді є пункт, який дозволяє йому піти з команди цього літа. Під керівництвом 63-річного наставника Бенфіка провела 38 матчів, здобувши 23 перемоги, 7 разів зігравши внічию та зазнавши 8 поразок.

Нагадаємо, що на думку Моурінью, після матчу 28-го туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Каса Пія, який завершився нічиєю 1:1, "орли" втратили шанс здобути чемпіонство у поточному сезоні.

Читайте також : Втратили шанси на чемпіонство: Моурінью розкритикував Бенфіку після мирової з одним із аутсайдерів

Після цієї мирової лісабонці йдуть на 3-й позиції турнірної таблиці Прімейра-ліги, маючи у своєму активі 66 балів. Відставання від лідера чемпіонату Порту складає вже 7 очок. Натомість Каса Пія з 25 пунктами йде на 16-му місці.

У неділю, 12 квітня, підопічні Моурінью приймуть Насьонал у португальській лізі. Початок – о 20:00 (за київським часом).