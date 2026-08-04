Змінив другу команду-учасницю ЧС-2026 за одне літо: французький тренер знову очолив збірну Кот-д'Івуару

Французький фахівець Ерве Ренар очолив національну збірну Кот-д'Івуару.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Терміни контакту поки не розголошуються. Тренер має прибути на офіційний пресреліз свого оголошення згодом.

Зазначимо, що останнім місцем роботи француза була збірна Тунісу, яку він екстрено очолив після звільнення Сабрі Лямуші, котрого усунули від роботи після розгромної поразки команди від Швеції (1:5) у першому турі.

Самого ж Ерве Ренара незабаром також звільнили, бо він не зумів вивести "орлів Карфагена" в плейоф світової першості.

Зауважимо, що французький спеціаліст вже працював зі збірною Кот-д'Івуару. У 2015 році він привів івуарайців до здобуття звання чемпіона Африки.

Також нагадаємо, що Кот-д'Івуар вилетів з цьогорічного мундіалю на стадії 1/16 фіналу від Норвегії (1:2).