Збірна Тунісу втратила ще одного тренера після 18 днів роботи

Ерве Ренар повідомив про свій відхід із посади головного тренера збірної Тунісу з футболу.

Про це він сповістив у своєму профілі в Інстаграмі.

Наставник подякував місцевій федерації за шанс взяти участь на чемпіонаті світу-2026, звідки Туніс провально вилетів, не вийшовши із групи – усі три поразки (від Швеції 1:5, Японії 0:4 та Нідерландів 1:3).

"Перед від'їздом хочу щиро подякувати Федерації футболу Тунісу за можливість взяти участь у чемпіонаті світу-2026. Для мене було великою честю захищати кольори Тунісу та пережити цей незабутній досвід. Бажаю збірній Тунісу всього найкращого в майбутньому. Переконаний, що вона й надалі прогресуватиме, даруватиме радість усьому народу та писатиме нові яскраві сторінки своєї історії. Дякую всім, хто був поруч зі мною протягом цієї пригоди. Бажаю вам великих успіхів у майбутньому. Моя історія тут добігла кінця", – написав Ренар.

Нагадаємо, що 57-річний фахівець очолив національну команду лише 16 червня 2026 року після звільнення Сабрі Лямуші, якого Туніс позбувся вже після першого туру поточного Мундіалю.

Відзначимо, що Туніс не став першою національною командою у тренерській кар'єрі Ренара. До цього призначення досвідчений наставник попрацював із Ганою, Анголою, Замбією, Кот-д'Івуаром, Марокко та Саудівською Аравією.

Раніше повідомлялося, що збірна Марокко стала першою збірною, яка пробилася до чвертьфіналу ЧС-2026. Підопічні Мохамеда Уахбі знищили Канаду (3:0).