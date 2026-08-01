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Збірна Кот-д’Івуару залишилася без головного тренера

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 13:16
Збірна Кот-д’Івуару залишилася без головного тренера
Емерс Фае
Getty Images

Емерс Фае покинув посаду головного тренера збірної Кот-д'Івуару.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Кот-д'Івуару.

Контракт Фае діяв до 31 липня поточного року та не був продовжений. 42-річний фахівець очолював команду з лютого 2024 року. Під його керівництвом команда провела 32 матчі, в яких здобула 21 перемогу, 4 рази зіграла внічию та зазнала 7 поразок.

На Кубку Африки-2026 Кот-д'Івуар дійшов до чвертьфіналу, де програв Єгипту, а на чемпіонаті світу поточного року вилетів у 1/16 фіналу від збірної Норвегії, перед цим посівши друге місце в групі.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Кот-д'Івуар зацікавлений у послугах Ерве Ренара, останнім місцем роботи якого була збірна Тунісу.

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