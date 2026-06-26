Гордість – це перше слово, яке спадає на думку: тренер Кот-д'Івуару прокоментував перший вихід команди в історії до плейоф ЧС

Головний тренер збірної Кот-д'Івуару Емерс Фае після перемоги над Кюрасао у третьому турі чемпіонату світу 2026-го року заявив, що гордиться результатами своєї команди.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Гордість – це перше слово, яке спадає на думку. Ми знали, що зможемо це зробити, і водночас розуміли, що буде важко. Ми це зробили. До того ж, ми посіли друге місце. Ми щасливі й пишаємося цим, але дивимося ще далі вперед.

Ми добре відпочинемо перед наступним матчем. Кот-д'Івуар заслуговує на цю перемогу, може нею насолоджуватися і святкувати сьогодні ввечері. Вони можуть і далі вболівати за нас, щоб ми змогли пройти якнайдалі".

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.

Додамо, що Ніколя Пепе, який відзначився у цій зустрічі дублем, визнали найкращим гравцем матчу.

Також німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.