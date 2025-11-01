Такого в мене ще не було: Нагорняк – про поразку Епіцентра від Вереса в 11 турі УПЛ

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував поразку від Вереса (2:3) в 11-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команду підвела реалізація.

Слова наставника наводить пресслужба Вереса.

"Розуміли, що Верес чекатиме наших помилок. Ми наражалися на контратаки суперника, пропустили ці м’ячі, а свої десь моменти не реалізували. Прикро, що із – 0:2 відігралися і все ж програли. Щойно розіграли в центрі, прикра втрата і знову пропущений гол. Такого в мене ще не було, щоб з 5 домашніх ігор – всі 5 програти. І всі матчі такі близькі: 4:5, 2:3...



Не знаю, що сказати. Ну, старалися, але трошки десь чогось не вистачило. Якщо в попередній грі ми вигравали підбори, то сьогодні, на жаль, давали можливість команді суперника проводити контратаки і не встигали за їхніми швидкими футболістами. Треба рухатися далі. Хлопці зробили все, що могли. Ніби налагодили трошки гру в захисті, і тут знову така помилка. А з цього і складається результат. Там десь ми не забили, там не реалізували. Ну, на жаль, сьогодні результат не на нашу користь", – сказав Нагорняк.