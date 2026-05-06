Епіцентр хоче продовжити оренду іспанського вінгера

Олександр Булава — 6 травня 2026, 16:51
Карлос Рохас
ФК Епіцентр

Кам'янець-Подільський Епіцентр працює над продовженням співпраці з іспанським вінгером Карлосом Рохасом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Тренерський штаб та керівництво розраховують продовжити оренду гравця. Представники Епіцентру вже вступили в перемовини з Еркулесом щодо 24-річного вінгера.

Також вказується, що клуб не буде продовжувати співпрацю з сенегальським центральним захисником Аладжі Олівейрою. Його угода пролонгована не буде.

Нагадаємо, Рохас приєднався до українського клубу в лютому. В його активі 2 голи та 1 асист в 9 матчах.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр не планує продовжувати співпрацю з нападником Владиславом Супрягою, якого орендував у Динамо Київ.

