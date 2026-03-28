Манчестер Юнайтед націлився на зірку збірної Італії

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Goal.com.

Керівництво "Червоних дияволів" планує влітку підсилити півзахист команди одразу двома гравцями, і одним із них може стати саме Тоналі, грою якого вражений, зокрема, і лідер команди Бруну Фернандеш.

Манчестер Юнайтед готовий витратити значні кошти на підписання Тоналі, а також прагне узгодити перехід ще до завершення сезону, щоби випередити конкурентів, серед яких – Ювентус і колишній клуб хавбека, Мілан.

Контракт Тоналі з Ньюкаслом діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 80 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 25-річного італійця 3 голи та 7 асистів у 47 матчах за Ньюкасл у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Реала.