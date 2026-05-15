Атлетико націлився на форварда збірної Німеччини

Німецький нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє Bild.

За їхньою інформацією, у послугах форварда зацікавлений Атлетико Мадрид. Іспанський клуб шукає підсилення в лінію атаки у зв'язку з відходом Антуан Грізманна та можливим трансфером Александера Серлота. В Атлетико вважають, що форвард Ньюкасла чудово підходить під стиль гри команди Дієго Сімеоне.

Минулого року Ньюкасл придбав Вольтемаде у Штутгарта за 75 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 24-річного німця 10 голів і 5 асистів у 50 матчах за Ньюкасл у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2031 року.

На початку травня повідомлялося про інтерес Атлетико до бразильського форварда Брентфорда Ігора Тьяго.