Ньюкасл назвав Баварії ціну на Гордона

Ньюкасл визначився з сумою, за яку клуб готовий продати в Баварію англійського вінгера Ентоні Гордона.

Про це повідомляє The Times.

За їхньою інформацією, йдеться про 75 мільйонів фунтів. Раніше повідомлялося про те, що Баварія готова виділити на трансфер 25-річного англійця 60-70 мільйонів євро.

Влітку 2023 року Ньюкасл віддав за Гордона Евертону 45,6 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку вінгера збірної Англії 17 голів і 5 асистів у 46 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Його контракт діє до літа 2030 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця у 60 мільйонів євро.

В березні 2024 року Гордон дебютував за збірну Англії. Сумарно на його рахунку 2 голи в 17 матчах за національну команду.