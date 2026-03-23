Усі розділи
Інтер може продати основного форварда в АПЛ

Олег Дідух — 23 березня 2026, 19:57
Маркус Тюрам
Getty Images

Нападник міланського Інтера та збірної Франції Маркус Тюрам може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Невдалий сезон від Тюрама та прогрес свого вихованця Франческо Піо Епозіто призвели до того, що керівництво Інтера більше не розглядає француза як недоторканого гравця. У контракті форварда прописана клаусула в розмірі 85 мільйонів євро, проте не виключено, що Інтер буде готовий відпустити Тюрама навіть за 65 мільйонів.

Кандидатура нападника вже зацікавила ряд клубів АПЛ, серед яких – Ньюкасл. Недавно до гонки за 28-річним французом приєдналася Астон Вілла.

У поточному сезоні на рахунку Тюрама 12 голів і 5 асистів у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року. Восени минулого року нападник пропустив місяць через травму.

