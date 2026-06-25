Ми впевнені в собі: Ебішер – про вихід Швейцарії в 1/16 фіналу чемпіонату світу

Центральний півзахисник збірної Швейцарії Мішель Ебішер підбив підсумки групового етапу чемпіонату світу 2026-го року та заявив, що команда почувається впевненою у собі перед матчами плейоф.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Гадаю, ми провели три хороші матчі. У першому результат був не надто вдалим, але в підсумку ми здобули дві перемоги та одну нічию, тож як команда ми почуваємося впевнено.

У нас багато гравців у хорошій формі. Ми й як команда перебуваємо в хорошій формі. Ми багато сміємося, тож дійсно впевнені в собі перед наступним матчем.



У нас багато хороших гравців, багато гравців, які також у хорошій формі. Ми впевнені в собі, але, як ми завжди кажемо, найважливіший – наступний матч, і тоді ми побачимо, з ким нам доведеться грати".