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Ми впевнені в собі: Ебішер – про вихід Швейцарії в 1/16 фіналу чемпіонату світу

Микола Літвінов — 25 червня 2026, 02:40
Ми впевнені в собі: Ебішер – про вихід Швейцарії в 1/16 фіналу чемпіонату світу
Мішель Ебішер
michel.aebischer/instagram

Центральний півзахисник збірної Швейцарії Мішель Ебішер підбив підсумки групового етапу чемпіонату світу 2026-го року та заявив, що команда почувається впевненою у собі перед матчами плейоф.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Гадаю, ми провели три хороші матчі. У першому результат був не надто вдалим, але в підсумку ми здобули дві перемоги та одну нічию, тож як команда ми почуваємося впевнено.

У нас багато гравців у хорошій формі. Ми й як команда перебуваємо в хорошій формі. Ми багато сміємося, тож дійсно впевнені в собі перед наступним матчем.

У нас багато хороших гравців, багато гравців, які також у хорошій формі. Ми впевнені в собі, але, як ми завжди кажемо, найважливіший – наступний матч, і тоді ми побачимо, з ким нам доведеться грати".

Нагадаємо, що Швейцарія здолала Канаду із рахунком 2:1 у третьому турі чемпіонату світу 2026-го року та вийшла до 1/16 фіналу турніру. А Катар вилетів з ЧС-2026 після поразки від Боснії й Герцеговини (1:3).

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