Гравець збірної Швеції повідомив Тоттенгему про бажання піти з команди – ЗМІ

Півзахисник лондонського Тоттенгема та збірної Швеції Лукас Бергвалль повідомив клубу про бажання піти з команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Основною причиною такого кроку став брак ігрового часу. Після призначення Роберто де Дзербі новим наставником "шпор" Бергвалль провів на полі всього 113 хвилин, зігравши у 5 матчах.

Зауважимо, що Бергвалль приєднався до лондонського колективу в червні 2024-го року, перейшовши зі шведського Юргордена. За цей час 20-річний хавбек провів у футболці Тоттенгема 78 поєдинків, у яких відзначився 2 голами та 9 асистами.

У складі "шпор" Лукас став чемпіоном Ліги Європи-24/25. Його трансферна вартість становить 35 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, що Бергвалль брав участь у розгромній поразці від Нідерландів (1:5) в другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року. Він провів на полі 34 хвилини, у яких результативними діями не відзначався, заробивши лише жовту картку.