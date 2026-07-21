Блохін підбив підсумки ЧС-2026, оцінивши справедливість чемпіонства Іспанії

Легенда київського Динамо Олег Блохін поділився враженнями від чемпіонату світу-2026, який напередодні добіг свого кінця.

Його слова передає Sport.ua.

Колишній тренер збірної України заявив, що турнір загалом виправдав очікування. Він оцінив справедливість здобуття чемпіонства Іспанією та висловив розчарування грою аргентинців у фіналі.

"Здивувала гра Аргентини у фіналі з Іспанією. Аргентинська команда у цьому матчі взагалі була ніякою. Ба більше, її гравці ще й влаштували бійку після завершення матчу. Аргентинці просто грубіянили, а не грали у футбол. Іспанія ж – навпаки. Якщо жодного удару по воротам з боку збірної Аргентини за 90 хвилин не було, то як можна виграти? Що це за гра взагалі? Я вболівав за іспанців, але очікував побачити гарний футбол з боку обох команд. А вийшло так, що грала одна Іспанія. Вона виграла "золото" заслужено. Це по її грі не тільки у фіналі було очевидно", – сказав Блохін.

Також експерт назвав команди, які його здивували. Він виділив приємні несподіванки турніру та дві збірні, що розчарували:

"Норвегія заслуговує добрих слів. Згадав би ще й Марокко, та і Єгипет непогано грав, Кот-д'Івуар. Багато команд виглядали цілком достойно. До розчарувань відніс би збірну Німеччини. А ще Бразилію. Ці дві команди дуже розчарували. Не знаю, у чому причина, але від них я очікував більшого".

Нагадаємо, що Іспанія здобула "золото", перегравши у фіналі Аргентину в додатковий час (1:0). Бронзовим призером стала Англія завдяки яскравій перемозі над Францією (6:4) в матчі за третє місце.