Бадалов прокоментував майбутній матч Азербайджану та України у відборі до ЧС-2026

Захисник збірної Азербайджану Ельвін Бадалов висловився напередодні гри четвертого туру відбору до ЧС-2026 проти України.

Слова гравця Сумгаїта наводить Azerisport.

"Звісно, ми намагатимемось досягти успіху. Буде дуже важко, це виїзна гра. Зараз головне, що команда входить у систему та від матчу до матчу почувається краще.

Нам потрібен час, попереду багато роботи. Але я вірю, що ми зможемо стати краще – працюємо над цим", – розповів Бадалов.

Нагадаємо, поєдинок четвертого туру відбору до чемпіонату світу 2026 року між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра між цими командами завершилась із рахунком 1:1.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

Раніше повідомлялось, що напередодні гри з Азербайджаном тренування відновив один з півзахисників "жовто-синіх".