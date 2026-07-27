Барселона знайшла запасний варіант у разі зірвання трансферу чемпіона світу

Каталонська Барселона придивляється до нападника англійського Борнмута Елі-Жуніора Крупі.

Про це інформує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що 20-річний французький нападник є альтернативним варіантом для "блаугранас", якщо перемовини щодо трансферу форварда мадридського Атлетико Хуліана Альвареса не просуватимуться у позитивному напрямку.

Щоправда, також молодим футболістом "вишень" зацікавився Манчестер Сіті. Водночас Борнмут не поспішає прощатися зі своїм талановитим нападником.

Відзначимо, що Крупі виступає за англійський колектив із лютого 2025-го (із перервою на оренду у французький Лор'ян). Загалом у футболці Борнмута француз провів 35 ігор, у яких забив 13 голів.

Чинний контракт Крупі з "вишнями" розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Раніше в Атлетико категорично висловилися щодо можливого переходу Альвареса у Барселону. Також були чутки, що нападник Аль-Хіляля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс може продовжити кар'єру в іспанському гранді.