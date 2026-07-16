Фіорентина орендувала захисника, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх

Іспанський захисник Борнмута Алекс Хіменес перейшов у Фіорентину.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про оренду на сезон-2026/27 із опцією викупу, яка може активуватися автоматично в разі виконання певних умов.

Хіменес виступав за Борнмут з літа 2025 року, коли англійці взяли його в річну оренду в Мілана з обов'язковим викупом. Сумарно 21-річний іспанець обійшовся Борнмуту в 20 мільйонів євро.

У травні Борнмут відсторонив Хіменеса від команди через підозри у розбещенні неповнолітніх. Розслідування по даній справі триває.

У минулому сезоні Хіменес провів 32 матчі за Борнмут у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 1 асистом. Наразі вартість гравця оцінюється в 22 мільйони євро.