Борнмут підписав вихованця Реала за 30 мільйонів євро

Нападник Ельче Альваро Родрігес захищатиме кольори англійського Борнмута у новому сезоні.

Про це повідомляє пресслужба "вишень".

Терміни співпраці та фінансові деталі в заяві не розголошуються. Раніше видання The Athletic інформувало, що клуб АПЛ заплатить за 22-річного уругвайця 30 мільйонів євро.

Зауважимо, що Родрігес є вихованцем каталонської Жирони та академії мадридського Реала. За першу команду "вершкових" нападник відіграв 10 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 1 асистом.

Після цього футболіст покинув "королівський" клуб та перейшов до Ельче за 2 мільйони євро (за даними Transfermarkt). У сезоні-25/26 Родрігес провів у футболці "Франхівердес" 36 матчів та записав до свого рахунку 7 забитих м'ячів та 5 результативних передач.

Нагадаємо, що напередодні Борнмут залишив аргентинський захисник Маркос Сенесі, який згодом перейшов до Тоттенгема.