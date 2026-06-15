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Відомий іспанський хавбек проведе 8,5 років у в’язниці за зґвалтування

Олег Дідух — 15 червня 2026, 16:18
Відомий іспанський хавбек проведе 8,5 років у в’язниці за зґвалтування
Рафа Мір
Getty Images

Півзахисник Ельче Рафа Мір засуджений до 8,5 років ув'язнення за зґвалтування.

Про це повідомляє El Pais.

Такий вирок Міру виніс Вищий суд правосуддя Валенсії 15 червня. 28-річного футболіста визнали винним у сексуальному насильстві та нанесенні тілесних ушкоджень.

Також 2 роки ув'язнення отримав друг Міра, якого визнали винним у сексуальному насильстві, злочинах проти моральної недоторканості та нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Окрім цього, Мір і його друг будуть змушені виплатити жертві сексуального насильства компенсацію в розмірі 64000 євро та 6280 євро відповідно.

Рафа Мір належить Севільї, проте провів сезон-2025/26 у оренді в Ельче. Раніше також виступав за Валенсію, Вулвергемптон, Лас Пальмас, Ноттінгем Форест і Уеску. Забив 8 голів у 17 матчах за молодіжні збірні Іспанії різних вікових категорій.

Раніше Канада відмовила у в'їзді півзахиснику збірної Гани Томасу Парті, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Ельче Севілья Рафа Мір

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