Відомий іспанський хавбек проведе 8,5 років у в’язниці за зґвалтування

Півзахисник Ельче Рафа Мір засуджений до 8,5 років ув'язнення за зґвалтування.

Про це повідомляє El Pais.

Такий вирок Міру виніс Вищий суд правосуддя Валенсії 15 червня. 28-річного футболіста визнали винним у сексуальному насильстві та нанесенні тілесних ушкоджень.

Також 2 роки ув'язнення отримав друг Міра, якого визнали винним у сексуальному насильстві, злочинах проти моральної недоторканості та нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Окрім цього, Мір і його друг будуть змушені виплатити жертві сексуального насильства компенсацію в розмірі 64000 євро та 6280 євро відповідно.

Рафа Мір належить Севільї, проте провів сезон-2025/26 у оренді в Ельче. Раніше також виступав за Валенсію, Вулвергемптон, Лас Пальмас, Ноттінгем Форест і Уеску. Забив 8 голів у 17 матчах за молодіжні збірні Іспанії різних вікових категорій.

Раніше Канада відмовила у в'їзді півзахиснику збірної Гани Томасу Парті, якого звинувачують у зґвалтуванні.