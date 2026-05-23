Жирона – Ельче: хто фаворит у битві за виживання в останньому турі Ла Ліги

Денис Іваненко — 23 травня 2026, 08:40
Жирона – Ельче, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 38 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Жирона вдома прийматиме Ельче.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,78. Нічия – 4,00. Виграш гостей – 4,33.

Поєдинок відбудеться 23 травня на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 7 грудня 2025 року. Тоді Жирона зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3.

Зазначимо, що наразі каталонці посідають 18-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Ельче – 17-ту. Відстань між ними складає два очка, тож господарям потрібна виключно перемога для збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

