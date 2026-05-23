Жирона – Ельче: хто фаворит у битві за виживання в останньому турі Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 38 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Жирона вдома прийматиме Ельче.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,78. Нічия – 4,00. Виграш гостей – 4,33.

Поєдинок відбудеться 23 травня на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 7 грудня 2025 року. Тоді Жирона зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3.

Зазначимо, що наразі каталонці посідають 18-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Ельче – 17-ту. Відстань між ними складає два очка, тож господарям потрібна виключно перемога для збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

