Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзахисник збірної Італії очолив Монцу

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 19:03
Ексзахисник збірної Італії очолив Монцу
Сальваторе Боккетті
Football Italia

Аутсайдер італійської Серії А Монца оголосила ім'я нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Команду очолив колишній гравець Дженоа, Мілана та збірної Італії Сальваторе Боккетті.

Контракт розраховано до літа 2027 року.

Після 17 турів Монца посідає 20 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 10 очок.

В останньому матчі "бріанцолі" програли Ювентусу, після чого керівництво звільнило Алессандро Несту.

Раніше повідомлялось, що Валенсія відправила у відставку свого головного тренера.

Монца Чемпіонат Італії, Серія А

Монца

Чемпіона світу 2006 року звільнили з посади головного тренера Монци
Ювентус переграв Монцу, Аталанта здолала Емполі та інші результати 17 туру Серії А
Краще – ворог хорошого для Ліверпуля та Ювентуса. Суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 4,96
Рома Довбика в гостях зіграє з Комо, Дженоа Малиновського завітає до Мілана у 16 турі Серії А
Монца поступилась Удінезе в 15 турі Серії А

Останні новини