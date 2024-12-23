Ексзахисник збірної Італії очолив Монцу

Аутсайдер італійської Серії А Монца оголосила ім'я нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Команду очолив колишній гравець Дженоа, Мілана та збірної Італії Сальваторе Боккетті.

AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027. pic.twitter.com/rs1x5JtVzw — AC Monza (@ACMonza) December 23, 2024

Контракт розраховано до літа 2027 року.

Після 17 турів Монца посідає 20 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 10 очок.

В останньому матчі "бріанцолі" програли Ювентусу, після чого керівництво звільнило Алессандро Несту.

Раніше повідомлялось, що Валенсія відправила у відставку свого головного тренера.