Ексзахисник збірної Італії очолив Монцу
Сальваторе Боккетті
Football Italia
Аутсайдер італійської Серії А Монца оголосила ім'я нового головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Команду очолив колишній гравець Дженоа, Мілана та збірної Італії Сальваторе Боккетті.
Контракт розраховано до літа 2027 року.
Після 17 турів Монца посідає 20 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 10 очок.
В останньому матчі "бріанцолі" програли Ювентусу, після чого керівництво звільнило Алессандро Несту.
Раніше повідомлялось, що Валенсія відправила у відставку свого головного тренера.