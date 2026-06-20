Новачок Серії А відпустив тренера, який працював у Шахтарі

Паоло Б'янко покинув посаду головного тренера Монци.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін. Б'янко очолював Монцу з літа 2025 року та зумів повернути команду в Серію А, де з командою буде працювати вже інший наставник, найімовірніше – Іван Юрич.

У свою чергу, Б'янко, найімовірніше, очолить Пізу, яка, навпаки, вилетіла з Серії А за підсумками сезону.

Зазначимо, що в 2021-2022 роках Б'янко входив у тренерський штаб Роберто Де Дзербі у донецькому Шахтарі. Самостійно 48-річний фахівець очолював Сіракузу, Леонціо, Модену та Фрозіноне. Також він асистував Де Дзербі у Сассуоло та входив у тренерський штаб Ювентуса в 2022-2023 роках.