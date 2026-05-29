Визначилася третій клуб, який перейде в Серію А

Монца перемогла Катандзаро у фіналі плейоф за право виступати у Серію А в наступному сезоні.

Підопічні Паоло Б'янко програли у сьогоднішньому матчі з рахунком 0:2, проте у першому здобули перемогу 2:0. Згідно з регламентом італійського чемпіонату, у випадку нічиєї за сумою двох матчів у плейоф за право виступати в найсильнішому дивізіоні автоматично перемагає команда, яка посідає вище місце у турнірній таблиці (Монца за підсумками сезону здобула третю позицію, а Катандзаро п'яту).

Чемпіонат Італії – Серія B (плейоф)

Фінал, 2-й матч, 29 травня





Монца – Катандзаро 0:2 (0:1)

(Загальний рахунок за сумою двох матчів — 2:2)





Голи: 0:1 – 39 Джек, 0:2 – 78 Фрозіноні

Зазначимо, що Катандзаро не грав у Серії А вже 43 роки, вилетівши з елітного дивізіону в сезоні-1982/83, а Монца вилетіла з Серії А у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, що раніше гарантували собі участь на наступний сезон в елітному дивізіоні Італії Піза та Фрозіноне.