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Ювентус переграв Монцу, Аталанта здолала Емполі та інші результати 17 туру Серії А

Володимир Максименко — 22 грудня 2024, 23:42
Ювентус переграв Монцу, Аталанта здолала Емполі та інші результати 17 туру Серії А
Монца – Ювентус
Ювентус

У неділю, 22 грудня, відбулось декілька матчів 17 туру італійської Серії А.

В першому матчі ігрового дня Рома з голом та асистом Довбика розгромно переграла Парму.

Лідер чемпіонату Італії Аталанта здобула трудову перемогу над Емполі, забивши вирішальний гол за п'ять хвилин до завершення основного часу матчу.

Ще один претендент на Скудетто Ювентус мінімально обіграв Монцу завдяки двом голам у першому таймі.

Чемпіонат Італії – Серія А
17 тур, 22 грудня

Рома – Парма 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Дибала (пен), 2:0 – 13 Салемакерс, 3:0 – 51 Дибала, 4:0 – 74 Паредес (пен), 5:0 – 83 Довбик

Венеція – Кальярі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Дзампано, 38, 2:0 – Шверко, 67, 2:1 – Паволетті, 76

Аталанта – Емполі 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – Коломбо, 13, 1:1 – Де Кетеларе, 34, 2:1 0 Лукман, 45+1, 2:2 – Еспозіто, 57 (пен.), 3:2 – Де Кетеларе, 86

Монца – Ювентус 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Маккенні, 14, 1:1 – Бірінделлі, 22, 1:2 – Гонсалес, 39

Завтра, 23 грудня, відбудуться заключні два поєдинки 17 туру – Фіорентина прийматиме Удінезе, а Інтер вдома зустрінеться з Комо.

Аталанта Монца Рома Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Артем Довбик

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