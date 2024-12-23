Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чемпіона світу 2006 року звільнили з посади головного тренера Монци

Олег Дідух — 23 грудня 2024, 15:57
Чемпіона світу 2006 року звільнили з посади головного тренера Монци
Алессандро Неста
ФК Монца

Легендарний у минулому захисник Алессандро Неста звільнений з посади головного тренера Монци.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

48-річний італійський фахівець очолював Монцу з липня поточного року. Команда під його керівництвом вкрай невдало розпочала нинішній сезон, і наразі посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці Серії А з 10 набраними очками у 17 матчах. Від рятівного 17 місця "Бріанцолі" відстають на 5 очок.

Останнім поєдинком для Нести на чолі Монци став домашній матч 17 туру чемпіонату Італії проти Ювентуса, в якому команда з Ломбардії зазнала поразки з рахунком 1:2.

Монца – п’ятий клуб в тренерській біографії чемпіона світу 2006 року. Раніше він працював із американським ФК Маямі, а також італійськими Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.

Монца Алессандро Неста

Монца

Ювентус переграв Монцу, Аталанта здолала Емполі та інші результати 17 туру Серії А
Краще – ворог хорошого для Ліверпуля та Ювентуса. Суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 4,96
Рома Довбика в гостях зіграє з Комо, Дженоа Малиновського завітає до Мілана у 16 турі Серії А
Монца поступилась Удінезе в 15 турі Серії А
Мілан декласував Сассуоло, Болонья розгромила Монцу в 1/8 Кубку Італії

Останні новини