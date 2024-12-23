Чемпіона світу 2006 року звільнили з посади головного тренера Монци

Легендарний у минулому захисник Алессандро Неста звільнений з посади головного тренера Монци.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

48-річний італійський фахівець очолював Монцу з липня поточного року. Команда під його керівництвом вкрай невдало розпочала нинішній сезон, і наразі посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці Серії А з 10 набраними очками у 17 матчах. Від рятівного 17 місця "Бріанцолі" відстають на 5 очок.

Останнім поєдинком для Нести на чолі Монци став домашній матч 17 туру чемпіонату Італії проти Ювентуса, в якому команда з Ломбардії зазнала поразки з рахунком 1:2.

Монца – п’ятий клуб в тренерській біографії чемпіона світу 2006 року. Раніше він працював із американським ФК Маямі, а також італійськими Перуджею, Фрозіноне та Реджаною.