Валенсія звільнила головного тренера після провальної першої частини сезону

Валенсія прийняла рішення достроково припинити співпрацю з головним тренером Рубеном Барахою.

Про це "кажани" повідомили на своєму сайті.

"Клуб хотів би публічно подякувати Рубену за пристрасть, відданість і прихильність, які він продемонстрував з першого до останнього дня свого перебування на посаді.

Динаміка результатів у цьому сезоні вимагала прийняття рішення, яке було дуже складним, але яке було прийнято з метою змінити ситуацію і досягти кращих результатів.

Валенсія бажає Рубену Барасі удачі та успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.