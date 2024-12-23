Валенсія звільнила головного тренера після провальної першої частини сезону
Валенсія прийняла рішення достроково припинити співпрацю з головним тренером Рубеном Барахою.
Про це "кажани" повідомили на своєму сайті.
"Клуб хотів би публічно подякувати Рубену за пристрасть, відданість і прихильність, які він продемонстрував з першого до останнього дня свого перебування на посаді.
Динаміка результатів у цьому сезоні вимагала прийняття рішення, яке було дуже складним, але яке було прийнято з метою змінити ситуацію і досягти кращих результатів.
Валенсія бажає Рубену Барасі удачі та успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві клубу.
Рубен Бараха очолив Валенсію 14 лютого 2023 року. Під його керівництвом команда провела 78 матчів (26 перемог, 20 нічиїх, 32 поразки, різниця голів 82:95). Зараз команда посідає 19-те місце у Ла Лізі.
Варто відзначити, що Бараха віддав іспанському клубу десять років в якості гравця. Саме на Местальї він і завершив свою кар'єру.
Трохи раніше стало відомо про відставку ще одного тренера. В Італії Монца вирішила розстатися з Андреа Нестою.