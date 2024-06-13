Фонсека: Я пишаюся тим, що став новим тренером Мілана

Новий головний тренер Мілана Паулу Фонсека розповів, що пишається своїм новим призначенням.

Його слова передає TuttoMercatoWeb.

"Я пишаюся тим, що став новим тренером Мілана і буду працювати, щоб вшанувати цей клуб та його велику історію. Ми хочемо разом досягти успіху та написати нову главу, яку сподіваємося відсвяткувати з нашими надзвичайними уболівальниками", — сказав наставник.

Фонсека на цій посаді замінив Стефано Піолі, який достроково розірвав контракт з клубом. Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/22 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою. Напередодні він покинув Лілль.