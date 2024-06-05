Лілль оголосив про відхід Фонсеки

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека покинув французький клуб.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Контракт закінчувався наприкінці червня, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Фонсека працював у Ліллі протягом двох сезоні. Під його керівництвом команда завершила чемпіонат Франції на четвертій сходинці (кваліфікація Ліги чемпіонів) та дійшла до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Наступником Фонсеки був призначений Брюно Женезіо, який до цього працював з Ренном та Ліоном. Контракт розрахований на 2 роки.

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою, але не зміг досягти відчутних успіхів.