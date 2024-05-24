Мілан оголосив про відхід Піолі
Мілан оголосив про відхід головного тренера Стефано Піолі після завершення цього сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони досягли згоди про дострокове розірвання контракту. Разом з фахівцем команду покине його тренерський штаб.
Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).
У поточному розіграші Серії А "россонері" гарантували собі друге місце. Останній матч сезону команда зіграє 25 травня проти Салернітани.
Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду тренера Мілана розглядається наставник Лілля Паулу Фонсека.