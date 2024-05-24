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Мілан оголосив про відхід Піолі

Олександр Булава — 24 травня, 11:32
Мілан оголосив про відхід Піолі

Мілан оголосив про відхід головного тренера Стефано Піолі після завершення цього сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони досягли згоди про дострокове розірвання контракту. Разом з фахівцем команду покине його тренерський штаб.

Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

У поточному розіграші Серії А "россонері" гарантували собі друге місце. Останній матч сезону команда зіграє 25 травня проти Салернітани.

Раніше повідомлялося, що головним кандидатом на посаду тренера Мілана розглядається наставник Лілля Паулу Фонсека.

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