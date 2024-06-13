Фонсека став новим головним тренером Мілана

Італійський Мілан оголосив про призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на три роки. Фінансові деталі не розголошуються.

Фонсека на цій посаді замінить Стефано Піолі, який достроково розірвав контракт з клубом. Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/22 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою. Напередодні він покинув Лілль.