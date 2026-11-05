Я відчував, що це ідеальний момент: колишній тренер Шахтаря очолив Спортинг

Паулу Фонсека став новим головним тренером Спортинга.

Про це повідомила пресслужба "левів".

53-річний фахівець підписав контракт до завершення сезону-2029/30. Він змінив на цій посаді Руя Боржеша, який залишив команду напередодні.

Останнім місцем роботи португальця був Ліон, де він працював із лютого 2025 року. За дострокове розірвання контракту з Фонсекою лісабонці виплатять 5 мільйонів євро компенсації "ткачам".

"Важко сказати "ні", коли у тебе є можливість здійснити мрію. Я відчував, що це ідеальний момент. Момент, коли я відчуваю себе найбільш підготовленим до вимог такого клубу, як Спортинг. Я поїхав за кордон із чітким прагненням до вдосконалення. Мене хвилювало потрапляння до найкращих ліг, хоча у мене було багато пропозицій із Саудівської Аравії та Бразилії. Я завжди хотів залишатися в топ-5, щоб підготуватися до цього моменту. Я знаю, що не всі стежать за закордонними лігами, і люди не знають того Паулу Фонсеку, яким він є сьогодні. Запевняю вас, що зараз усе інакше, і я думаю, у кращий бік, ніж тоді, коли я виїжджав із Португалії", – сказав Фонсека на презентації.

Зазначимо, що Паулу очолював Шахтар із 2016 по 2019 рік. Він здобув із "гірниками" сім трофеїв.

Напередодні донеччани програли саме Спортингу (0:1) у Лізі чемпіонів. В тій грі тренером "левів" був виконувач обов'язків Тьягу Фернандеш.

Дебютує на новій посаді Фонсека 7 листопада в матчі проти Морейренсе. Він розпочнеться о 22:30 за київським часом.