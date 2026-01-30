Екстренер Шахтаря подав у відставку з посади в Марселі – ЗМІ

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі ухвалив рішення залишити клуб.

Про це повідомляє Footmercato.

Фахівець подав у відставку, але переговори з босами "провансальців" ще тривають. Зауважимо, що після розгромної поразки від Брюгге ЗМІ активно повідомляли про можливість відставки Де Дзербі.

Наставник працює у Марселі з 2024 року, а його контракт з клубом чинний до літа 2027-го. Раніше Роберто також працював у Брайтоні, а з травня 2021 по літо 2022 року очолював Шахтар.

Через розгром від Брюгге французький колектив вилетів з Ліги чемпіонів, а у Лізі 1 команда посідає третє місце, набравши 38 очок після 19 турів.

Раніше колишній тренер збірної Франції Раймон Доменек розкритикував саме керівництво "олімпійців", а не головного тренера після вильоту команди з Ліги чемпіонів.