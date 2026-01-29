Українська правда
Колишній тренер збірної Франції назвав причини вильоту Марселя з Ліги чемпіонів

Катерина Лисянська — 29 січня 2026, 15:53
Раймонд Доменек
Колишній наставник французької національної команди Раймон Доменек розкритикував керівництво Марселя після вильоту клубу з Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє екс-тренер у соціальних мережах.

"Марсель вибув не через Бенфіку, а через катастрофічне управління складом, який, тим не менш, є якісним. Можливо, ми нарешті про це поговоримо.", написав Доменек.

Команда Роберто Де Дзербі втратила шанси на плейоф після розгромної поразки від Брюгге (0:3). У підсумку Марсель посів 25 сходинку, поступившись лісабонцям лише за додатковими показниками.

При цьому в Лізі 1 справи клубу йдуть значно краще наразі вони посідають третє місце в таблиці.

Нагадаємо, що у 8 турі Ліги чемпіонів Реал пропустив божевільний гол від Трубіна, що коштувало їм прямої путівки до 1/8 фіналу.

