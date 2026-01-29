Де Дзербі на межі звільнення з Марселя – ЗМІ

Майбутнє головного тренера Роберто Де Дзербі в Марселі опинилося під загрозою після розгромної поразки від Брюгге та вильоту з Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє RMC Sport.

Керівництво клубу розпочало переговори про можливе припинення співпраці з італійським фахівцем.

Наразі команда перебуває на зборі в паризькому регіоні, проте тренування на базі в Клерфонтені після матчу з Брюгге пройшло без головного наставника – заняття проводив його штаб. Хоча в оточенні клубу запевняють, що це було заплановано.

Нагадаємо, команда Де Дзербі втратила шанси на плейоф після розгромної поразки від Брюгге (0:3). У підсумку Марсель посів 25 сходинку.

Директор з футболу "олімпійців" Мехді Бенатія (колишній футболіст туринського Ювентуса, який лише 9 січня прийняв свою нову посаду) публічно розкритикував команду, назвавши виступ у Брюгге "професійною провиною".

"Сподіваюся, гравці усвідомлюють, що сьогоднішній вечір – це професійна провина. Я програвав матчі у своїй кар'єрі, але рідко відчував таке почуття сорому, пропустивши шість голів у двох матчах, Я хочу, щоб це мало наслідки для подальшого перебігу сезону", – заявив функціонер.

Роберто Де Дзербі очолював донецький Шахтар у сезоні 2021/22 і покинув клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Потім працював в англійському Брайтоні де він вперше вивів клуб у єврокубки. А з літа 2024 року став тренером Марселю, його контракт із французьким клубом діє до 2027 року.

Цікаво, що колишній тренер збірної Франції Раймон Доменек розкритикував саме керівництво "олімпійців", а не головного тренера після вильоту команди з Ліги чемпіонів.