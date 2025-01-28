Екстренер Шахтаря близький до призначення у Ліон
Паулу Фонсека
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Колишній тренер Шахтаря, Мілана та низки інших клубів Паулу Фонсека близький до призначення у Ліон.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Португалець веде переговори із Міланом щодо розірвання чинного контракту перед тим, як очолити французький клуб.
Фонсека досяг усної домовленості із "Лес Гонес" щодо роботи з командою.
Нагадаємо, напередодні Ліон звільнив П'єра Сажа з посади головного тренера, а екскерманич "гірників" був відправлений у відставку перед Новим роком.
Раніше "ткачі" сенсаційно вилетіли з Кубку Франції від аматорського клубу.