Екстренер Шахтаря близький до призначення у Ліон

Колишній тренер Шахтаря, Мілана та низки інших клубів Паулу Фонсека близький до призначення у Ліон.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Португалець веде переговори із Міланом щодо розірвання чинного контракту перед тим, як очолити французький клуб.

🔴🔵🇵🇹 Paulo Fonseca, on the verge of terminating his contract at AC Milan after being fired in order to join OL.



It’s all verbally agreed with Olympique Lyon to become the new head coach. pic.twitter.com/6DRoYP8P6u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025

Фонсека досяг усної домовленості із "Лес Гонес" щодо роботи з командою.

Нагадаємо, напередодні Ліон звільнив П'єра Сажа з посади головного тренера, а екскерманич "гірників" був відправлений у відставку перед Новим роком.

Раніше "ткачі" сенсаційно вилетіли з Кубку Франції від аматорського клубу.