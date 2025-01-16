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Ліон сенсаційно вилетів з Кубку Франції, поступившись аматорському клубу

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 13:41
Ліон сенсаційно вилетів з Кубку Франції, поступившись аматорському клубу
Жорж Мікаутадзе
Ліон

Ліон не зміг подолати 1/16 фіналу Кубку Франції, поступившись представнику п'ятого дивізіону Бургуен-Жальє.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті точнішими виявились аматори.

Пропустивши першими вже в середині першого тайму, підопічні Пьєра Сажа змогли вийти вперед завдяки голам Матича та Мікаутадзе.

Втім, господарі арени зрівняли рахунок та змогли довести основний час поєдинку до нічиї.

В серії пенальті точнішими були футболісти Бургуен-Жальє, а у більш іменитого Ліона свої спроби схибили Ляказетт та Толіссо.

Кубок Франції
1/16 фіналу, 15 січня

Бургуен-Жальє – Ліон 2:2 (4:2 по пен.)

Голи: 1:0 – Мужецкі, 20, 1:1 – Матич, 45, 1:2 – Мікаутадзе, 64, 2:2 – Мужецкі, 69

Зазначимо, що у наступний раунд вийшли ПСЖ, Тулуза, Страсбург та майбутній суперник Шахтаря по Лізі чемпіонів Брест.

Кубок Франції Ліон

Ліон

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