Ліон сенсаційно вилетів з Кубку Франції, поступившись аматорському клубу

Ліон не зміг подолати 1/16 фіналу Кубку Франції, поступившись представнику п'ятого дивізіону Бургуен-Жальє.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті точнішими виявились аматори.

Пропустивши першими вже в середині першого тайму, підопічні Пьєра Сажа змогли вийти вперед завдяки голам Матича та Мікаутадзе.

Втім, господарі арени зрівняли рахунок та змогли довести основний час поєдинку до нічиї.

В серії пенальті точнішими були футболісти Бургуен-Жальє, а у більш іменитого Ліона свої спроби схибили Ляказетт та Толіссо.

Кубок Франції

1/16 фіналу, 15 січня

Бургуен-Жальє – Ліон 2:2 (4:2 по пен.)

Голи: 1:0 – Мужецкі, 20, 1:1 – Матич, 45, 1:2 – Мікаутадзе, 64, 2:2 – Мужецкі, 69

Зазначимо, що у наступний раунд вийшли ПСЖ, Тулуза, Страсбург та майбутній суперник Шахтаря по Лізі чемпіонів Брест.