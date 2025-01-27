Ліон звільнив головного тренера: його може змінити хтось із колишніх наставників Шахтаря

Ліон звільнив головного тренера команди П'єра Сажа.

Про це повідомляє видання L`Equipe.

За даними джерела, 27 січня, президент клубу Джон Текстор особисто повідомив 45-річного спеціаліста про це рішення.

Також видання інформує, що Сажа на посаді головного тренера може змінити колишній тренер Мілана та Шахтаря Пауло Фонсека, з яким вже буле проведені перші переговори.

Іншим варіантом розглядається кандидатура ще одного екстренера "гірників" Луїша Кастро, останнім місце роботи якого був Аль-Наср.

В останніх 8 матчах Ліон здобув 2 перемоги, 3 рази зіграв унічию та тричі поступився.

Команда також вилетіла з Кубку Франції після поразки у серії пенальті Бурген-Жальє з 5-го дивізіону країни.