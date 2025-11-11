Українська правда
Екстренер Монци та Фіорентини незабаром очолить Аталанту

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 11:50
Рафаеле Палладіно
Монца

Колишній головний тренер Монци та Фіорентини Рафаелле Палладіно невдовзі може підписати контракт з Аталантою.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2027 року, а про призначення буде оголошено вже у найближчу добу.

Палладіно покинув Фіорентину після завершення сезону. У попередній кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.

Напередодні Аталанта звільнила Івана Юрича Під керівництвом команда провела 15 матчів у всіх турнірах, у яких здобула 4 перемоги, 8 разів зіграла внічию та зазнала 3 поразок, остання з яких – 9 листопада від Сассуоло (0:3) у 11 турі Серії А. 

Раніше Палладіно розглядався на посаду головного тренера Ювентуса, але туринці у підсумку призначили Лучано Спаллетті.

Аталанта Чемпіонат Італії, Серія А Раффаеле Палладіно

Аталанта

