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Фіорентина розірвала контракт із головним тренером

Олег Дідух — 30 травня 2025, 14:25
Фіорентина розірвала контракт із головним тренером
Раффаеле Палладіно
ФК Фіорентина

Фіорентина розірвала контракт із головним тренером команди Раффаеле Палладіно та усіма його асистентами.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Найімовірніше, ініціатором припинення співпраці був сам Палладіно. Декілька днів тому він отримав пропозицію від Аталанти та, найімовірніше, найближчим часом замінить Джан П’єро Гасперіні на посаді головного тренера команди з Бергамо. Сам Гасперіні близький до того, щоби стати новим наставником Роми.

Раффаеле Палладіно очолив Фіорентину влітку 2024 року, до цього працював із Монцою. Під керівництвом 41-річного італійського тренера Фіорентина фінішувала шостою в турнірній таблиці Серії А та вийшла до півфіналу Ліги конференцій у поточному сезоні.

Фіорентина Раффаеле Палладіно

Фіорентина

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