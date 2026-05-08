Ключовий гравець Аталанти погодився на перехід у Баварію
Шарль Де Кетеларе
Атакувальний півзахисник Аталанти та збірної Бельгії Шарль Де Кетеларе може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.
Про це повідомляє Саша Тавольєрі.
За його інформацією, чемпіони Німеччини рішуче налаштовані підписати Де Кетеларе в нинішнє літнє трансферне вікно. Умови особистого контракту з гравцем ще не обговорювалися, проте принципову згоду на перехід у Баварію 25-річний бельгієць уже дав.
Прямих переговорів між Аталантою та Баварією з приводу трансферу також ще не було. Очікується, що вони розпочнуться найближчими тижнями.
Контракт Де Кетеларе з Аталантою розрахований до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.
Раніше Баварія через травму втратила Альфонсо Девіса.